影／掛失竊車牌拒檢攔查 撞警用機車逃逸警追緝

蘇姓男子這個月中旬發現車牌遭竊報警處理，3天後警方巡經新北市淡水區文化路與重建街口，發現一輛租賃車懸掛失竊車牌，上前攔查但車上兩人拒檢，衝撞警用機車順利逃逸。所幸員警沒有受傷，目前警方已調閱監視器面，全力追緝兩人到案說明依法究辦。

據了解，車牌遭竊的蘇姓男子（63歲）將一輛汽車停在新北市淡水區大庄路上，這個月15日蘇男準備牽車外出發現車子不見了。他焦急四處找尋未果，只好在中午12時許向淡水警方報案。

這個月18日晚上淡水警分局中正路派出所警員李建德，巡邏經過新北市淡水區文化路與重建街口，發現兩男開著一輛懸掛失竊車牌的租賃汽車，李員衝前攔下喝令兩人下車受檢，不料2男竟趁隙加速油門衝撞警用機車逃逸，所幸員警及時閃躲沒有受傷。