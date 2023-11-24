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影／掛失竊車牌拒檢攔查 撞警用機車逃逸警追緝
蘇姓男子這個月中旬發現車牌遭竊報警處理，3天後警方巡經新北市淡水區文化路與重建街口，發現一輛租賃車懸掛失竊車牌，上前攔查但車上兩人拒檢，衝撞警用機車順利逃逸。所幸員警沒有受傷，目前警方已調閱監視器面，全力追緝兩人到案說明依法究辦。
據了解，車牌遭竊的蘇姓男子（63歲）將一輛汽車停在新北市淡水區大庄路上，這個月15日蘇男準備牽車外出發現車子不見了。他焦急四處找尋未果，只好在中午12時許向淡水警方報案。
這個月18日晚上淡水警分局中正路派出所警員李建德，巡邏經過新北市淡水區文化路與重建街口，發現兩男開著一輛懸掛失竊車牌的租賃汽車，李員衝前攔下喝令兩人下車受檢，不料2男竟趁隙加速油門衝撞警用機車逃逸，所幸員警及時閃躲沒有受傷。
李員趕緊通報線上警網攔截圍捕，並尾後追去。當天晚上約莫8時10分左右，警方在淡水區新生街80巷內發現租賃汽車，但兩男已消失不見。事後警方調閱周邊監視器畫面，鎖定犯嫌身分，目前以車追人循線追棄在逃兩嫌到案說明，後續朝後竊盜、妨害公務等罪嫌偵辦。
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