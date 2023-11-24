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苗市垃圾場火警悶燒5天熄滅 警義消晚間撤離

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗市西山垃圾場20日發生火警，殘火悶燒多日，縣長鍾東錦今天下午前往現場關心救災狀況，消防局指出，火勢今天完全撲滅，警義消人員晚間會陸續撤離。

這起火警發生20日中午，垃圾場廢棄傢俱及一般垃圾堆置處竄出火煙，火勢迅速蔓延，苗栗縣消防局獲報後出動多個分隊人車前往灌救，苗栗市公所也協助調派怪手開挖配合水線防護，火勢當天即獲得控制，不過因堆積大量廢棄物，內部有沼氣，仍有殘火持續悶燒。

消防局21日出動大型空拍機勘查，燃燒面積約3600平方公尺，申請空勤直升機吊掛水袋從空中灑水，地面挖土機也持續開挖廢棄物，進行內部射水降溫。

苗栗縣長鍾東錦今天下午會同苗栗市長邱鎮軍及多名縣議員前往垃圾場勘查殘火處理情形，並頒發慰問金慰問辛苦的消防人員。

消防局指出，因擔心殘火悶燒引發火勢，連日來每晚安排人員留守，打造救災後勤照護車，內部有簡易盥洗設施及廁所，備有水、飲料、食物等補給，火勢今天完全熄滅，人員晚間就會陸續撤離。

鍾東錦表示，各鄉鎮市的垃圾掩埋場要妥善處置，將環境整理乾淨並把場地騰出來，倘若垃圾太多進不去焚化爐就有暫置的空間，而較難處理的大型家具則將由環保局、鄉鎮市公所研議妥善配合方式，努力清垃圾並將易燃物遠離電源、電桿，保持距離以策安全。

邱鎮軍除向這幾天生活受到影響的市民表示抱歉，也再三感謝警義消、義警及熱心民眾投入協助救災，他說，市公所會檢討、重視垃圾場的防火工作，不讓憾事再上演。

鍾東錦 廢棄物

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