多元計程車台64五股交流道自撞 司機送醫命危
許姓多元計程車司機，今天晚上從國一南下接台64線準備駛出五股交流道，不料卻自撞水泥分隔島，許男一度受困車內動彈不得，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視許男已無生命徵象，緊急送醫急救目前尚未脫離險境。
據了解，許姓男子（50歲）是一名多元計程車司機，今天晚上6時13分左右，他開車一路從國道一往南方向行駛，途中行經南下接台64線高架道路，正準備駛出五股交流道往蘆洲方向，卻不慎失控自撞水泥護欄，導致許男一度受困車內。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視許男已沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀持續搶救。肇事駕駛抽血待驗酒測值，釐清有無酒駕，確切肇事原因則需警方調查後才能釐清。
新北市政府消防局提醒，駕駛有精神不濟或身體不適狀況，應先將車輛停放路邊稍作休息；或是打電話請家人前來接應處理。倘若不適狀況未獲改善，應立即撥打119請救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛，造成永遠無法彌補的憾事發生。
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