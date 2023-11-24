台南龍崎石梯代天府虎爺遭竊 警方偵辦中

虎爺信仰大行其道，在宮廟、信徒間頗受歡迎，台南市龍崎區石梯代天府供奉的虎爺日前遭竊，廟方已在臉書公告要求歸還及報警，警方偵辦中。

龍崎區石梯代天府日前透過臉書（Facebook）發出緊急公告和相片指出，石梯代天府歷史悠久虎爺被偷，已向警方報案，若有人看到相片中虎爺，盡速和廟方聯繫或向警方報案。

廟方表示，已鎖定相關監視內容，下手偷竊者若看到貼文應迅速歸還，否則將負起法律責任。

台南市警局歸仁分局今天告訴中央社記者，龍崎區石梯代天府供奉虎爺遭竊後，廟方立刻報案，但因宮廟位置較偏遠，警方正調閱監視器追查中。

虎爺近幾年來深受信眾喜愛，以愛吃炸雞聞名的中西區興濟宮虎爺，常遭人「毛手毛腳」，有些幼兒更是直接撲抱上去，逼得廟方在虎爺旁公告「畢竟我是神明，請勿在我頭和身上亂摸和搓揉」。

主祀鄭成功的延平郡王祠也雕塑1尊虎爺，11月上旬入神安寶，待明年完成開光安座儀式，將正式祀奉於延平郡王祠正殿。以迎接2024台南建城400年及鄭成功400歲聖誕。

在虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，虎爺可以防小人，也掌管小孩事務，相傳拜虎爺能治療小孩子的腮腺炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」說法就是這麼來的。