驚悚畫面曝光！阿里山公路機車遭迴轉車撞擊 騎士命危急救中

台18阿里山公路往國3中埔交流道路口，今天下午4點左右發生1輛機車與1輛轎車相撞嚴重車禍，造成27歲周姓男機車騎士頭部變形重傷，嘉縣消救護車抵現場，男傷者已失去呼吸心跳，立即送嘉義聖馬醫院急救，詳事故原因待警方調查釐清。

據了解，現場撞擊力道相當大，汽機車破碎車殼散落一地，男機車騎士安全帽，更噴飛離至車道上，附近民眾聽見撞擊聲，紛紛出門查看，通報警方及消防救援，並協助指揮車流，男騎士傷重臉部變形，現場留一灘血，情況危急。