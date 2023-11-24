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驚悚畫面曝光！阿里山公路機車遭迴轉車撞擊 騎士命危急救中
台18阿里山公路往國3中埔交流道路口，今天下午4點左右發生1輛機車與1輛轎車相撞嚴重車禍，造成27歲周姓男機車騎士頭部變形重傷，嘉縣消救護車抵現場，男傷者已失去呼吸心跳，立即送嘉義聖馬醫院急救，詳事故原因待警方調查釐清。
據了解，現場撞擊力道相當大，汽機車破碎車殼散落一地，男機車騎士安全帽，更噴飛離至車道上，附近民眾聽見撞擊聲，紛紛出門查看，通報警方及消防救援，並協助指揮車流，男騎士傷重臉部變形，現場留一灘血，情況危急。
警方初步調查，50多歲方姓女汽車駕駛與27歲周姓男機車，為同向西往中埔交流道方向，汽車在前方回轉往東向時，與同向直行機車撞擊到左側車門，機車騎士傷重，女駕駛酒測零，詳事故原因待警方進一步調查釐清。
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