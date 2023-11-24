石牌市場工地天降鐵條砸賓士車 北市開罰承造人9萬元
台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，鐵條從高處掉落砸中一輛路過的賓士車，導致擋風玻璃碎裂，幸無人受傷。北市建管處表示，施工廠商未盡管理維護責任釀車損，依違反建築法，裁罰承造人9萬元。
警方中午12點多接獲報案，經到場了解案發地點北投區裕民六路是石牌市場新建工程工地，從高掉落的鐵條砸中一輛行駛中自小客車，造成引擎蓋凹損，無人受傷，另通報主管機關建管處裁處。車主提告毀損，警方依刑法毀損罪、公共危險罪嫌將工地負責人函送士林地檢署偵辦。
建管處說明，該案因施工廠商未善盡管理維護責任，造成民眾車輛受損，依違反建築法第63條規定，裁罰承造人9萬元，並要求後續須落實自主檢查及加強品管控制，若再發生類似意外，將裁罰並勒令停工。
市場處表示，石牌市場是私有市場用地，該市場新建工程由民間興建營運，大樓初步規畫1樓、2樓為超市及複合式經營，3樓以上作為住宅使用。
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