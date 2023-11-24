北市錦新大樓頻傳墜樓 轄區警「3小時簽1次」加強巡守

台北市「錦新大樓」墜樓事故不斷，近期更「3周3死」，據悉轄區警方近日已加強巡邏強度，防範再有可疑民眾進入大樓，但地方人士直指，關鍵還是大樓管委會態度消極，若能加強大樓門禁管制，早能避免類似案件發生。

錦新大樓位於台北市中山區錦州街、新生北路口，前身為「時代大飯店」，歷經祝融肆虐，改建住宅後墜樓仍事故頻傳，「猛鬼大樓」稱號及相關傳聞不脛而走。

警方調查，11月18日深夜，家住彰化的趙姓男子北上到錦新大樓，獨自上樓後不久即墜樓，送醫不治。

據悉，此案是今年錦新大樓第5起墜樓事故，也是短短21天內第3案，事發頻率之高，連員警都搖頭，尤其除趙男外，他案死者也多非大樓住戶，甚至是外縣市民眾，不解為何這些民眾會特別前往錦新大樓。

由於新生北路上另棟大樓，多年前曾有墜樓者壓死路旁的肉粽販，錦新大樓緊鄰錦州橋，有民眾擔心墜樓案頻傳，「燒肉粽案」遲早重演。

除錦新大樓本身因事故不斷屢受社會關注，緊鄰在旁的錦州社會住宅也引起地方熱議，因常有墜樓者墜入社宅新建工程工地內，有民眾直言「蓋好以後也不敢住」。

警方指出，過去轄區派出所已針對錦新大樓設置巡邏箱，每3小時就會派員巡邏簽表，「但最近真的比較多事情」，近日已要求員警加強巡視，簽表後再原處多停留，避免再有可疑民眾進入大樓。

雖部分民眾認為錦新大樓「有在抓交替」「媒體報導引發模仿效應」，但地方人士指出，大樓事故頻傳主因在於管委會長期態度消極、管理鬆散，若能在出入口設置磁扣、加強門禁管制，類似案件早能避免。