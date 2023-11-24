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北投區市場工地掉鐵條砸賓士車無傷 北市裁罰

中央社／ 台北24日電

北市石牌市場新建工地今天發生鐵條從高空掉落砸毀賓士車，幸無人受傷，警方依法送辦工地負責人；北市建管處表示，施工廠商未盡管理責任，依違反建築法裁罰承造人9萬元。

台北市警察局北投分局指出，1輛黑色賓士在中午12時初，行經裕民6路工地附近時，忽然有物品掉落，導致車輛擋風玻璃及引擎蓋受損，駕駛停車發現車損後報警，經派員警到場了解，此工地為石牌市場新建工程案，從高空掉落是1個長約200公分、寬10公分的鐵條，掉落時剛好砸向正在行駛的自小客車，無人受傷。

警方表示，車主依法提出毀損告訴，後續依毀損罪、公共危險罪嫌把工地負責人函送士林地檢署偵辦。

北市建築管理工程處表示，此案因施工廠商未善盡管理維護責任，造成民間車輛受損，依違反建築法規定，裁罰承造人新台幣9萬元，並要求後續須落實自主檢查及加強品管控制，若再發生類似意外，除裁罰將勒令停工。

北市市場處指出，石牌市場為私有市場用地，此市場新建工程案是由民間興建營運，初步規劃大樓的1樓至2樓為超市，3樓以上當住宅使用。

北市 建築 車主

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