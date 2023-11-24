上一秒還在聊天...下一刻卻失控撞電桿 夫死妻重傷

台南市白河區今天近午時發生一起自撞車禍，73歲的游姓男子開車載著69歲魏姓妻子從嘉義水上到白河買東西，行經馬稠後里甘宅路段，不知何故自撞電桿，游男當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡，魏女右大腿骨折送醫救治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

南市消防局今天上午近11時接獲報案，台南市道165線白河區馬稠後里甘宅段有自撞事故，立刻派遣白河、東山消防分隊人車到場救援，到場時路過民眾已協助傷者脫困，且駕駛傷勢嚴重，沒了呼吸心跳，民眾也實施CPR，再由消防隊員接手。

游姓駕駛檢傷後評估為多重傷病患，現場馬上進行CPR及AED急救，高級救護員也架設自動心肺復甦機，送往柳營奇美醫院途中打了4劑強心針，但最後仍傷重不治，魏女意識清醒但右大腿骨折，在進行骨折固定及包紮止血後， 同樣將她送往柳營奇美醫院急救。