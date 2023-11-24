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苗栗後龍溪畔野火燒 地方擔心石虎棲地受災
苗栗縣銅鑼鄉中平村一處觀光果園今天上午剛捕獲一隻食蟹獴，且近來放養的雞隻屢遭石虎侵擾，銅鑼鄉民代表徐裕逢等人下午前往現場了解生態情況，意外驚見山林火警，火勢猛烈且燃燒面積廣。苗栗縣消防局接獲通報已派人車趕往灌救。
徐裕逢表示，最近中平地區傳出有石虎侵擾農家放養的雞隻，今天早上又捕獲一隻食蟹獴，他與石虎保育協會人員下午1點多要前往了解查看，途經中平就發現後龍溪畔山林、雜草起火，火勢猛烈且延燒面積廣，地點在中興工業區北區附近溪畔，當地已可證實有石虎、食獴等野生動物的生態鏈，也是許多野生動物棲地，這次火勢又猛又急，擔心造成一場對石虎棲地的生態浩劫。
苗栗縣消防局表示，下午1點多接獲通報後已派人車趕往，目前持續通報增援單位，希望盡快將火勢撲滅。
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