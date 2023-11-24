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退休男網投資股票半年賺千萬 帳戶被鎖才知「全是假」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南一名78歲楊姓老伯，退休後無事經常上網，看到有股票教學，經網友介紹加入LINE的投資群組，不敵女網友慫恿還以「乾哥」相稱，他下載APP程式並儲值現金投資，對方派員持假公司證件收款，程式也會即時更新入帳，讓楊男信以為真，先後投入450萬元，還開心賺了逾千萬元，沒想到帳戶突遭鎖定，對方表示儲值到900萬就能解鎖，他才驚覺可能被騙，向警方報案，昨天逮到車手，將向上溯源。

轄區麻豆警方指出，楊男退休後手邊有餘裕資金可運用，偶然在臉書看到股票教學，依指示加入後，有女網友邀他加入投資群組，還噓寒問暖，楊男不疑有他，表示自己想投資，女網友將他轉介給網路客服，為取信於楊男，雙方約定當面取款。

楊男前後3次交付現金，總額約450萬元，每次取款的男性都不同人，拿著公司證件，楊男要求開立收據，並當下連絡客服，APP帳戶顯示入帳才讓收款者離開，且投資標的陸續獲利，都顯示在帳戶，因此他並不覺得自己被騙，直到上個月他想出金，但帳戶被鎖，對方表示儲值金額不夠，要求他加碼到900萬，他察覺有異求助警方，才發現「攏係假」。

麻豆分局受理報案後隨即成立專案小組偵辦，23日員警指示楊男依照約定交付款項，待車手持假證件及現金收據取款時，立即上前壓制逮人，將21歲鄭姓車手當場逮捕，經查鄭男有相關前科，供稱只是取款不知上頭背景，警方訊後依詐欺罪送辦，並溯源追查。

麻豆警方表示，詐騙集團利用「高獲利」、「穩定獲利」、「穩賺不賠」等為由，以小投資大回饋的假象誘騙投資，民眾如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助。 

詐團派員持假的公司證件面交取款，手機程式當場顯示入帳，被害人信以為真。記者莊曜聰／翻攝
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楊男網路投資股票遭騙450萬元，警方昨天逮到取款車手，將溯源持續追查。記者莊曜聰／翻攝
楊男網路投資股票遭騙450萬元，警方昨天逮到取款車手，將溯源持續追查。記者莊曜聰／翻攝
警方昨天逮到來取款的車手，依詐欺罪送辦，將溯源持續追查。記者莊曜聰／翻攝
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網友見被害人有閒錢，慫恿對方投資，其實是詐騙陷阱。記者莊曜聰／翻攝
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車手 詐騙集團

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