打詐反守為攻 台南警推出自創識詐36計繪本教戰手冊

台南永康警分局今天推出「識詐三十六計走為上策」繪本，2000本將提供在地學校當教材，讓學校更好教育孩童辨別詐騙，進而擴展到學校社區。今天也發行電子書，方便民眾翻閱，更能了解騙術。

有學生觀看這繪本手冊，笑稱會拿這本書來蓋泡麵，邊吃泡麵邊吸收反詐觀念，還有人說「跟國文課本放在一起，我會選擇看這本」。也有學生表示，內容製成電子書QR CODE，感覺警察有進步。

也有學生說，看到這本書想起媽媽跟哥哥都有被解除分期付款詐騙過，印象深刻，這本書能早一點發送更好。繪本電子書可複製網址https://online.fliphtml5.com/pcal/zofq/ 搜尋。

永康分局表示，為提升學子民眾識詐，與地區企業、社團與學校合作，首創推出這本宣導繪本。今天發表會邀請各界出席，共同見證警方整合各界能量打詐決心。

會中分局長甘炎民說明「三十六計」教育意義與設計理念，教導民眾如何「辨識詐三十六計」，遠離詐騙圈套走為上策。並頒贈永康獅子會感謝狀，感謝支持繪本手冊出刊，讓能量散播到學校滋長。

甘炎民表示，手冊針對永康地區詐騙樣態分析，統計前六大類型設計而成。製作除以識詐為出發點，並以圖文並茂活潑手繪方式創作，希望反詐識詐向下扎根融入教育，讓學生們能淺顯易懂，融會貫通應對處理。