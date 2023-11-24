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68歲男走南二段疑高山症意識模糊 空勤吊掛送醫

中央社／ 花蓮縣24日電

一行10人登山隊伍走南二段路線，今天進入第4天路程，68歲鄭姓山友上午疑因高山症導致呼吸急促、意識模糊，領隊通報求援，空勤總隊出動黑鷹直升機，將鄭男吊掛下山就醫。

鄭姓山友跟團走南二段路線，隊伍21日從台東向陽山入山，原訂12月1日從花蓮縣玉里鎮結束行程，預計用11天時間走完全程。

今天上午10時許行經花蓮縣卓溪鄉北面山往南黑水塘岔路，鄭姓山友突然出現呼吸急促、意識模糊等疑似高山症症狀，領隊趕緊通報求援。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊指出，獲報後集結地面隊伍，因從山下到通報位置約有4天路程，同步請求空勤總隊支援，出動陸、空搜救隊伍上山。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲通報，今天上午11時許出動黑鷹直升機上山，11時35分順利將鄭男吊掛下山，由花蓮縣消防局接手後送至醫院治療。

花蓮 黑鷹直升機 空勤總隊

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