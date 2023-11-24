獨／19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿 車頭撞爛

高雄今天清晨5時48分許，19歲連姓男子駕駛白色保時捷Panamera Turbo行經楠梓區世運、左楠路口時，因不明原因自撞紅綠燈號誌桿，車頭嚴重凹陷變形，由於連男疑似一度離開現場，讓警方一時摸不著頭緒，還以為駕駛肇事逃逸，但不久連男從一旁出現，酒測值0，詳細肇因警方仍待釐清。

今天上午楠梓區左楠路世運捷運站附近，至少發生兩起汽機車車禍，造成交通壅塞，上班族路過都得繞道通行，影響行車安全，而其中一起發生在接近6時許的自撞車禍，肇事者還一度疑似離開現場，警獲報抵達現場，一看傻眼，因這輛撞凹號誌桿的白色跑車，車頭嚴重撞爛，是價格不斐的白色保時捷Panamera Turbo。