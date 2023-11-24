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獨／19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿 車頭撞爛

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄今天清晨5時48分許，19歲連姓男子駕駛白色保時捷Panamera Turbo行經楠梓區世運、左楠路口時，因不明原因自撞紅綠燈號誌桿，車頭嚴重凹陷變形，由於連男疑似一度離開現場，讓警方一時摸不著頭緒，還以為駕駛肇事逃逸，但不久連男從一旁出現，酒測值0，詳細肇因警方仍待釐清。

今天上午楠梓區左楠路世運捷運站附近，至少發生兩起汽機車車禍，造成交通壅塞，上班族路過都得繞道通行，影響行車安全，而其中一起發生在接近6時許的自撞車禍，肇事者還一度疑似離開現場，警獲報抵達現場，一看傻眼，因這輛撞凹號誌桿的白色跑車，車頭嚴重撞爛，是價格不斐的白色保時捷Panamera Turbo。

警方指出，肇事者連男事後出現，狀似並無大礙，經呼氣酒測，並無飲酒上路情事，但詳細肇責，仍需近一步調查後送交通大隊分析研判，據了解，這根無辜被撞的號誌桿初估修復頂多4萬，不過這輛自撞的保時捷Panamera Turbo，若為近年新車款，至少價值千萬以上，如今車頭撞爛，維修價格恐是天價。

高雄連姓男子駕駛保時捷自撞號誌桿。記者古和純／翻攝
高雄連姓男子駕駛保時捷自撞號誌桿。記者古和純／翻攝
高雄連姓男子駕駛保時捷自撞號誌桿。記者古和純／翻攝
高雄連姓男子駕駛保時捷自撞號誌桿。記者古和純／翻攝

自撞 保時捷 車禍

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