高雄丼飯老闆BMW被敲怨有做善事　網回一句大家都笑了

高雄市一名丼飯店羅姓老闆，19日逛鳳山青年夜市，BMW愛車車窗被敲破，LV包遭竊，損失4萬餘元報警；羅事後在臉書社團貼文，指傳說中的事發生在他身上，抱怨每月都捐愛心丼飯給弱勢，向竊賊溫馨喊話，若沒錢吃飯可來店裡，不必敲車窗，一名網友神回：「換個想法，還好平常有做善事，不然可能連車都不見了，人平安就好」。讓不少人笑翻。

在苓雅區開日式丼飯店羅姓老闆在臉書社團「高雄大小事」貼文，指就只是想去逛個夜市而已，車窗就被砸破偷東西，警察表示附近也沒監視器，傳說中的敲車窗偷東西卻真的發生在我身上。

羅抱怨，每月捐愛心丼飯去發放給弱勢族群，也沒少捐過，或許竊賊也吃過我捐的餐點，不是開進口車就活該要修車，也不是賺的稍微多一點點就活該要被敲車窗偷東西，這一切都是努力工作得來的，不是做偏的也不是靠父母得的。

羅並呼籲竊賊若沒錢吃飯、沒錢過生活，可以和他說，或來店裡，他可請竊賊全家大小吃飯，但實在不必敲破我車窗，希望竊賊看到訊息可以聯繫他。

羅還向竊賊溫馨喊話，指知道你可能日子不好過，看看我能幫助你些什麼或是讓你跟家人一餐溫飽，不會要你賠車窗或是賠償任何金錢，也不會打你或是抓你，只想讓你知道這個社會還是溫暖的，只要你尋求幫助，總有人會伸手幫助你，不要再敲人車窗了，車窗真的很貴，我寧可直接給你現金，也不要讓我花時間花錢修車；文末還小抱怨指「連去夜市停路邊，都要提心吊膽的治安」。

羅的愛車被砸，發了一篇向竊賊暖心喊話的貼文，引發網友堆樓熱議，有網友神回：「換個想法，還好平常有做善事，不然可能連車都不見了，人平安就好」，羅還回覆「我真的寧可車子不見，至少保險公司會賠我200萬殘值」。

有網友留言安慰「好正面的想法，祝你一切平安，有經驗了以後停停車場比較安全一點」、「花錢消災，人平安就是福」。有網友覺得不可思議，「什麼年代了還在敲玻璃」、「太衰了吧」。

有網友則說，「是不是該標一下暖男……，青年夜市旁的停車格欸，這麼大膽，這就是高雄治安」、「靠腰 又是中崙附近．．我朋友兩個禮拜前也是被敲玻璃」；有網友則提醒「快跨年了，小偷很積極，要注意」。