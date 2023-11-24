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高雄男沿途偷機車財物 怕東窗事發...回頭塞還大鈔

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓男子佯裝在騎樓停車，竟沿路扳開騎樓下的機車置物箱，偷走置物箱內的財物。警方昨天逮捕他，發現他在其中1輛機車，曾偷得大把鈔票，但事後卻擔心車主發現，還把千元鈔放回原車。

據了解，11月13日深夜，吳姓男子（41歲）騎機車由高雄市鳳山區鳳南一路，經紅毛港路陸橋，到達小港區桂州街，便佯裝到騎樓停車，停妥機車後，竟沿途翻動騎樓下的機車，並拿扳手撬開他人機車置物箱，涉嫌偷多輛機車置物箱的財物。

隔天小港警分局桂陽路派出所據報，在州街騎樓下被偷走2萬元。警方調閱相關監錄畫面，發現涉案男子身著短袖上衣、短褲，趁四下無人，徒手扳開騎樓下機車的置物箱，偷走現金隨即騎車逃逸。

警方擴大追查涉案人身分，查出涉案前後的行車路線，才確認吳姓男子涉案，昨天晚間查捕他到案。吳稱他身上沒錢，機車油料又用光，才隨機騎車到小港區偷現金。

但警方自監錄系統畫面，發覺吳在桂州街涉案逃逸後，隔3分鐘又折返原處，警方問他的用意，他稱，在其中1輛機車偷到大把鈔票，怕車主發現錢不見去報警，又把千元鈔塞回機車內的皮包，只偷700元離開。全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。

吳姓男子翻動騎樓下的機車，涉嫌偷機車置物箱財物。記者林保光／翻攝
吳姓男子翻動騎樓下的機車，涉嫌偷機車置物箱財物。記者林保光／翻攝

車主 鈔票

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