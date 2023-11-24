影／下班回家遇阻…他開導航抄近路 被帶往南投車還滑落邊坡

台中市廖姓市民在彰化縣員林市上班，回家路上遇到修路，開啟導航繞路卻滑落八卦山徑邊坡，嚇出一身冷汗，連急打電話報警求助，幸運脫困；員林警分局今天表揚副所長洪堯淡、警員蘇冠鴻為民服務到位。

警方指出，年約30歲的廖男在員林市上班，本月20日下班開車回家，途中遇到道路工程，他開啟手機導航抄近路，未料道路越開越窄且路面崎嶇不平，導航顯示車輛將開往南投縣，當時天色越來越暗，他看時間已晚上7點，心急之下倒車迴轉卻滑落邊坡，被樹木擋住才沒再往下滑。