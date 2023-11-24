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影／下班回家遇阻…他開導航抄近路 被帶往南投車還滑落邊坡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市廖姓市民在彰化縣員林市上班，回家路上遇到修路，開啟導航繞路卻滑落八卦山徑邊坡，嚇出一身冷汗，連急打電話報警求助，幸運脫困；員林警分局今天表揚副所長洪堯淡、警員蘇冠鴻為民服務到位。

警方指出，年約30歲的廖男在員林市上班，本月20日下班開車回家，途中遇到道路工程，他開啟手機導航抄近路，未料道路越開越窄且路面崎嶇不平，導航顯示車輛將開往南投縣，當時天色越來越暗，他看時間已晚上7點，心急之下倒車迴轉卻滑落邊坡，被樹木擋住才沒再往下滑。

廖男下車打電話報警，員林警分局東山派出所副所長洪堯淡、警員蘇冠鴻趕到，一方面載廖男下山，一方面聯絡拖車業者在東山派出所會合，一起上山到員林市山腳路5段小嶺頂路標轉彎處把廖男車子拖吊到產業道路邊，車子未受損，廖男當場滿懷感激向員警致謝。員林分局長葉文啟今天表示，為民服務是警察的職責，洪堯淡、蘇冠鴻及時協助廖男脫困的積極服務精神值得嘉獎。

台中市廖姓市民被導航到偏僻山路，車子滑落邊坡被樹木擋住。圖／民眾提供
台中市廖姓市民被導航到偏僻山路，車子滑落邊坡被樹木擋住。圖／民眾提供

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