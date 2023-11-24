聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／下班回家遇阻…他開導航抄近路 被帶往南投車還滑落邊坡
台中市廖姓市民在彰化縣員林市上班，回家路上遇到修路，開啟導航繞路卻滑落八卦山徑邊坡，嚇出一身冷汗，連急打電話報警求助，幸運脫困；員林警分局今天表揚副所長洪堯淡、警員蘇冠鴻為民服務到位。
警方指出，年約30歲的廖男在員林市上班，本月20日下班開車回家，途中遇到道路工程，他開啟手機導航抄近路，未料道路越開越窄且路面崎嶇不平，導航顯示車輛將開往南投縣，當時天色越來越暗，他看時間已晚上7點，心急之下倒車迴轉卻滑落邊坡，被樹木擋住才沒再往下滑。
廖男下車打電話報警，員林警分局東山派出所副所長洪堯淡、警員蘇冠鴻趕到，一方面載廖男下山，一方面聯絡拖車業者在東山派出所會合，一起上山到員林市山腳路5段小嶺頂路標轉彎處把廖男車子拖吊到產業道路邊，車子未受損，廖男當場滿懷感激向員警致謝。員林分局長葉文啟今天表示，為民服務是警察的職責，洪堯淡、蘇冠鴻及時協助廖男脫困的積極服務精神值得嘉獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言