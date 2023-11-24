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影／老婦要到泰國參加閨密鑽石婚卻匯歐元團費 高警見破綻拆詐
79歲杜姓婦人預計明年前往泰國參加閨密鑽石婚禮，後接獲女方兒子訊息，指友人會協助規畫泰國旅遊，要求先匯1950歐元團費、約台幣6.1萬至指定帳戶，行員和警方查證，發現杜未見過對方、也無訂房紀錄，去泰國卻要匯歐元等種種不合理應是假親友詐騙伎倆，杜才打消匯款念頭。
三民二警分局民族派出所警員陳俞竹、警員陳駿昨天上午11時許擔服巡邏勤務，接獲民族一路一家銀行行員通報，指有婦人欲臨櫃匯1950歐元、約台幣6萬1000元，疑似遭到詐騙，請求警方前往協助。
警方到場了解，杜姓婦人（79歲）表示，預計明年要前往泰國參加閨密的鑽石婚禮，閨密兒子稱友人會協助規畫旅遊行程，要求她先將團費1950歐元匯款至指定帳戶。
警方檢視杜的手機，發現雙方僅通過WhatsApp聯繫，從未見面，也無提供任何訂房資料，行員則在旁勸說，赴泰國旅遊卻被要求以歐元支付旅費不合理，警方指可能是假冒親友或旅行社的詐騙集團，在行員和警方合力苦勸下，杜婦打消匯款，允諾會詳加查證，以免落入詐騙圈套。
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