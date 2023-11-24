獨／新竹醉男發酒瘋被痛扁 鄰居3男「只是教訓他」未想斷氣了

新竹縣尖石鄉驚傳一名50歲高姓男子疑似酒後失態到鄰居家叫囂，惹得鄰居不堪其擾，竟夥同到高男家要給他教訓，未料失手竟將對方打到倒地不起，原以為高男只是醉到不省人事，家屬發現時卻驚見高男早已斷氣。檢警介入調查後認為鄰居3男涉重嫌，向法院聲請羈押。

據了解，慘遭打死的高姓男子長期有酗酒習慣，且酒後經常失態對人叫囂、騷擾，鄰居早已對他積怨已深，日前高男再度酒後失去理智，住在附近的3名鄉親見他又「發酒瘋」，決心給他一個教訓，掄起棍棒就跑到高男家將他痛扁一頓。

高男因為實在喝得太醉，被推後隨即倒在地上，3人也不以為意，撂下狠話要高男不要裝死、以後再發酒瘋絕對打得更重，隨後便離開現場，沒想到高男疑似倒地時撞到內出血，竟傷重斷氣。

高男家屬原本也以為高又喝到爛醉，上前正打算叫醒他，卻發現他早就沒了氣息，立刻報警求助，還向救護人員稱高可能是喝醉跌倒撞到頭，又沒被及時發現送醫才會丟了性命。但法醫解剖後卻發現高男身上有骨折，不像是自己跌倒造成，更像是遭毆打導致，才逐步揭開真相。

橫山警方追查發現鄰居3名男子涉有重嫌，曾在事發前與高男接觸，檢方介入偵訊3人，3人也當場坦承確實有出手教訓高男，是因為高男時常喝了酒就作亂，才會一時衝動打他要讓他「長記性」，沒想到高男會被打死，今將召開聲押庭。