台南警方智取詐欺車手 保住婦人私房錢153萬元
台南50多歲韓姓婦人日前遭假投資群組詐騙83萬多元，到市警一分局德高派出所報案，未料詐騙集團食髓知味，慫恿她繼續投入153萬元，以利日後出金，警方調查蒐證，並與她保持聯繫，昨趁18歲林姓車手取款時，當場將他逮捕送辦。
德高派出所警員林任縈受理韓婦報案後，所長高銀泉立即成立專案小組調查蒐證，並與韓婦保持聯繫，確認詐騙集團將到府取款時間，在住處周邊埋伏、守候。警方見林男現身後，隨即一擁而上，將他逮捕。
同時，現場查扣手機、工作證、契約收據及印章等相關證物。警方詢問後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
警方指出，近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散布假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。
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