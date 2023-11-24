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台南警方智取詐欺車手 保住婦人私房錢153萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50多歲韓姓婦人日前遭假投資群組詐騙83萬多元，到市警一分局德高派出所報案，未料詐騙集團食髓知味，慫恿她繼續投入153萬元，以利日後出金，警方調查蒐證，並與她保持聯繫，昨趁18歲林姓車手取款時，當場將他逮捕送辦。

台南市警一分局德高派出所成立專案小組昨天確認詐騙集團將到府取款時間，在住處周邊埋伏、守候，當場將林姓車手逮捕送辦。圖／讀者提供
台南市警一分局德高派出所成立專案小組昨天確認詐騙集團將到府取款時間，在住處周邊埋伏、守候，當場將林姓車手逮捕送辦。圖／讀者提供

德高派出所警員林任縈受理韓婦報案後，所長高銀泉立即成立專案小組調查蒐證，並與韓婦保持聯繫，確認詐騙集團將到府取款時間，在住處周邊埋伏、守候。警方見林男現身後，隨即一擁而上，將他逮捕。

同時，現場查扣手機、工作證、契約收據及印章等相關證物。警方詢問後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

警方指出，近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散布假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。

詐騙集團食髓知味，慫恿韓婦繼續投入153萬元，以利日後出金，經韓婦報案後，警方智取詐欺車手。圖／讀者提供
詐騙集團食髓知味，慫恿韓婦繼續投入153萬元，以利日後出金，經韓婦報案後，警方智取詐欺車手。圖／讀者提供

詐騙集團 詐欺 車手

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