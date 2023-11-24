開出3.9萬張罰單好嚇人！台中高鐵科技執法 這違規最多

台中市政府統計，台中高鐵站2021年科技執法以來，共取締違規停車3萬8932件、不依規定上下乘客52件。台中市警局烏日分局說明，其中以站區一樓載客區違停超過3分鐘最多，開罰都是600元起跳，建議要載客的民眾可提前停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等，以免臨停過久，造成荷包失血。

烏日警分局說明，違規停車超過3分鐘，依違反道路交通管理處罰條例56條1項4款，罰鍰600元至1200元；違規上下客，依違反道路交通管理處罰條例60條2項3款，罰鍰900元至1200元。

烏日警分局說，台中高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，以AI攝影機透過智慧影像分析，全天候自動偵測違規停車、上下客等，自動擷取影像依法逕行舉發。台中高鐵站1樓7號門為載客專區，限時3分鐘停留，禁臨停送客；2樓為送客專區，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客。