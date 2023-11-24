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影／600萬買股現賺300萬 樹林男拿房抵押交付警攔阻
熊姓男子上個月透過LINE隨機加入投資群組，對方以代操投資股票穩賺不賠，騙得熊男前後交付58萬投資。這個月對方再以他抽中股票，投入600萬可現賺300萬為幌，騙得熊男拿房抵押600萬元準備交付車手，熊男朋友、警方勸阻無效，陪他與車手面交之際，警再衝前逮人查扣證物依法究辦，熊男這才清醒。
據了解，熊姓男子（56歲）是一名工程師，上個月他透過LINE隨機加入一個投資群組，對方以投資股票代操盤穩賺不賠為幌，騙得熊男陸續交付58萬元給詐團成員。
日前詐團再以熊男抽中一支股票，只要交付600萬投金就可現賺300萬，熊男不疑有他把房子拿去抵押貸款600萬元。這個月20日下午1時許，他與朋友前往新北市樹林區新樹路一間銀行，準備領出600萬交付車手。
行員見熊男提領金額過於龐大，詢問用途直覺他被騙，與熊男在旁的友人一起勸說，但熊男認為沒被詐騙堅持領出600萬元交付。行員只好聯繫樹林警方派員前來協處，但熊男仍不信被騙，只好先讓他把錢領出，陪他一同前往樹林區保安街交付。
當天，警方待熊男與謝姓車手（31歲）面交之後衝前逮人，當場查扣犯罪聯繫手機、假工作證1張及收據等證物，警方帶回謝男返所偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將謝男移送法辦。熊男這才清醒「我真的被騙」。
樹林警分局呼籲，近年詐騙集團各種手段層出不窮，利用網路、通訊軟體的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。
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