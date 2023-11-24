快訊

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽

靠虧錢的基建救經濟 大陸為何瘋蓋地鐵跟毛澤東塑像？

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／600萬買股現賺300萬 樹林男拿房抵押交付警攔阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

熊姓男子上個月透過LINE隨機加入投資群組，對方以代操投資股票穩賺不賠，騙得熊男前後交付58萬投資。這個月對方再以他抽中股票，投入600萬可現賺300萬為幌，騙得熊男拿房抵押600萬元準備交付車手，熊男朋友、警方勸阻無效，陪他與車手面交之際，警再衝前逮人查扣證物依法究辦，熊男這才清醒。

據了解，熊姓男子（56歲）是一名工程師，上個月他透過LINE隨機加入一個投資群組，對方以投資股票代操盤穩賺不賠為幌，騙得熊男陸續交付58萬元給詐團成員。

日前詐團再以熊男抽中一支股票，只要交付600萬投金就可現賺300萬，熊男不疑有他把房子拿去抵押貸款600萬元。這個月20日下午1時許，他與朋友前往新北市樹林區新樹路一間銀行，準備領出600萬交付車手。

行員見熊男提領金額過於龐大，詢問用途直覺他被騙，與熊男在旁的友人一起勸說，但熊男認為沒被詐騙堅持領出600萬元交付。行員只好聯繫樹林警方派員前來協處，但熊男仍不信被騙，只好先讓他把錢領出，陪他一同前往樹林區保安街交付。

當天，警方待熊男與謝姓車手（31歲）面交之後衝前逮人，當場查扣犯罪聯繫手機、假工作證1張及收據等證物，警方帶回謝男返所偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將謝男移送法辦。熊男這才清醒「我真的被騙」。

樹林警分局呼籲，近年詐騙集團各種手段層出不窮，利用網路、通訊軟體的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

熊男將房抵押600萬投資險被騙，警方及時攔阻逮捕車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
熊男將房抵押600萬投資險被騙，警方及時攔阻逮捕車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
熊男將房抵押600萬投資險被騙，警方及時攔阻逮捕車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
熊男將房抵押600萬投資險被騙，警方及時攔阻逮捕車手送辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

亞錦賽票25日全面開賣 議員爆已有黃牛開價「髮香區+3千元」

退休婦被詐團洗腦要惦惦賺錢 藉口匯款給親人連兒子都瞞

超慘二寶媽！銀行帳戶3萬元賣詐團 她得賠1299萬元給被害人

台版柬埔寨3死...拘禁者恐慌症發作慘遭電擊毆打 矇眼布掉下看到他

相關新聞

開出3.9萬張罰單好嚇人！台中高鐵科技執法 這違規最多

台中市政府統計，台中高鐵站2021年科技執法以來，共取締違規停車3萬8932件、不依規定上下乘客52件。台中市警局烏日分...

被害人的逆襲！嘉義巿民積蓄被騙走不甘心 2周釣出5車手

有名嘉義市民遭詐騙集團陸續騙走數十萬元，不甘被騙，他不但提高警覺，且主動打詐，2周以來協助警方逮獲5名車手。連警方也自嘆...

台南警方智取詐欺車手 保住婦人私房錢153萬元

台南50多歲韓姓婦人日前遭假投資群組詐騙83萬多元，到市警一分局德高派出所報案，未料詐騙集團食髓知味，慫恿她繼續投入15...

影／600萬買股現賺300萬 樹林男拿房抵押交付警攔阻

熊姓男子上個月透過LINE隨機加入投資群組，對方以代操投資股票穩賺不賠，騙得熊男前後交付58萬投資。這個月對方再以他抽中...

國1南下182.9K台中路段深夜車禍 民間救護車遭撞5人傷

國道1號南下182.9公里處今晚間10點50分左右傳出追撞車禍，現場因大貨車和自小客車事故，造成占用中線車道及外側路肩，...

詐騙花招多 警製作「36計走為上策」繪本教你見招拆招

詐騙手法五花八門，無數民眾受害。台南市永康警分局分局長甘炎民認為透過學童、基層民眾教育影響家人親友、宣導效果會更好，召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。