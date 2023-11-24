被害人的逆襲！嘉義巿民積蓄被騙走不甘心 2周釣出5車手

有名嘉義市民遭詐騙集團陸續騙走數十萬元，不甘被騙，他不但提高警覺，且主動打詐，2周以來協助警方逮獲5名車手。連警方也自嘆弗如地說，「啥，被害人又成功約出車手？已經第5個車手！簡直是一己之力協助警方破獲詐騙集團」

警方表示，陳姓市民起初在網路上看見標榜穩賺不賠投資廣告，誘使他加入LINE群組，詐騙成員偽裝大量其他投資民眾在群組回覆「感謝老師教導，讓我這次一周內賺了50萬元」等等訊息，讓陳男深信不疑，陸陸續續投入數十萬元資金，警方循著情資進行高風險對象宣導阻詐，警方找到他後說明匯款帳戶是警示帳戶，他才驚覺遭到詐騙。

眼看數十萬元積蓄被騙走，陳男很不甘心，於是他主動向警方表示願意協助警方打擊詐欺犯罪。

警方表示，詐騙集團很狡猾，通常成功得手後，要再約出來其實是有難度的，不過還是感謝他的這分心意。

沒想到，在2周內陳男竟然在網路上成功約出5名詐騙集團車手，警方也在他協助下，起獲相關偽造證件、贓款及偽造收據等證物。

有員警嘖嘖稱奇道「從警那麼久，要破獲詐欺集團（5名車手以上）並非易事，第一次看到民眾自行破獲的，真是太厲害了！」「再這樣合作下，車手會被抓光光！」