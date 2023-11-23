彰化市鬧區汽機車連環撞 共7車受損3人受傷
彰化市鬧區和平路、中正路今天下午4時許，一輛轎車疑未注意車前狀況，涉嫌先撞上一名行人後，再撞停路旁2輛機車，進而撞進騎樓撞倒5輛機車，再撞民宅才停住，合計有7輛機車、1輛轎車受損，並造成3人受傷，現場一片混亂，肇事原因由警方調查中。
警方調查，21歲林姓男子今天下午4時，駕駛轎車從彰化市中正路左轉和平路時，疑未注意前車狀況，先撞到欲穿越路口的陳姓女子，並撞到分別撞到正在路口停等，由許姓女子及鄭姓男子駕駛的機車，林男卻未停住，再衝進騎樓，撞倒停在騎樓的三輛機車，再衝進騎樓才停住。
警方指出，此一車禍共造成7輛機車及1輛汽車受損，並造成行人陳姓女子、機車騎士張姓女子及鄭姓男子受傷，相關人員的酒測值均是0，肇事原因由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言