彰化市鬧區汽機車連環撞 共7車受損3人受傷

彰化市鬧區和平路、中正路今天下午4時許，一輛轎車疑未注意車前狀況，涉嫌先撞上一名行人後，再撞停路旁2輛機車，進而撞進騎樓撞倒5輛機車，再撞民宅才停住，合計有7輛機車、1輛轎車受損，並造成3人受傷，現場一片混亂，肇事原因由警方調查中。

警方調查，21歲林姓男子今天下午4時，駕駛轎車從彰化市中正路左轉和平路時，疑未注意前車狀況，先撞到欲穿越路口的陳姓女子，並撞到分別撞到正在路口停等，由許姓女子及鄭姓男子駕駛的機車，林男卻未停住，再衝進騎樓，撞倒停在騎樓的三輛機車，再衝進騎樓才停住。