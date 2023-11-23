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影／新北轉彎車未禮讓行人 撞飛婦人送醫急救未脫險

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓女子今天下午開車從新北市泰山區明志路一段451巷左轉時，疑未禮讓過馬路的蔡姓婦人，直接把她撞飛，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蔡姓婦人意識模糊、左腳撕裂傷，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓女子（48歲）今天下午1時許開車從新北市泰山區明志路一段451巷左轉明志路上，不慎撞飛正在過馬路的蔡姓婦人（73歲）。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蔡姓婦人意識模糊、左腳撕裂傷、臉部腫脹，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。

肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。另林女未禮讓行人致人受傷部分，後續依道路交通管理處罰條例第44條第4項開單舉發。

對此，林口警方呼籲，駕駛人應遵守「慢」接近路口減慢速度，「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車，「停」暫停讓行人穿越道的行人優先通行，等「路口慢看停」觀念，確實尊重行人合法路權，以維護道路交通安全。

新北市消防局第二大隊則提醒，若車禍現場有倒地不起的患者，應先確保安全，請附近人員一同指揮交通，並且儘早報警，且若非情況危機（如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險等），應避免移動患者造成患者二次傷害，等待救護車到場處理。

林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓女子未禮讓行人撞飛蔡婦，送醫後未脫離險境，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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