聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北轉彎車未禮讓行人 撞飛婦人送醫急救未脫險
林姓女子今天下午開車從新北市泰山區明志路一段451巷左轉時，疑未禮讓過馬路的蔡姓婦人，直接把她撞飛，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蔡姓婦人意識模糊、左腳撕裂傷，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，林姓女子（48歲）今天下午1時許開車從新北市泰山區明志路一段451巷左轉明志路上，不慎撞飛正在過馬路的蔡姓婦人（73歲）。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蔡姓婦人意識模糊、左腳撕裂傷、臉部腫脹，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。
肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。另林女未禮讓行人致人受傷部分，後續依道路交通管理處罰條例第44條第4項開單舉發。
對此，林口警方呼籲，駕駛人應遵守「慢」接近路口減慢速度，「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車，「停」暫停讓行人穿越道的行人優先通行，等「路口慢看停」觀念，確實尊重行人合法路權，以維護道路交通安全。
新北市消防局第二大隊則提醒，若車禍現場有倒地不起的患者，應先確保安全，請附近人員一同指揮交通，並且儘早報警，且若非情況危機（如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險等），應避免移動患者造成患者二次傷害，等待救護車到場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言