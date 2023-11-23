桃園老婦看診藥、證件全忘計程車 警暖心追監視器尋回
桃園市大園區一名75歲陳姓老婦昨下午在醫院看完診後搭計程車回家，到家卻發現藥品及健保卡遺留在車上，急忙到派出所報案求助，員警得知後調閱路口監視器比對，迅速找到老婦搭乘的計程車，並通知司機將物品送回，讓老婦大讚警方的高效率。
大園警分局表示，陳姓老婦昨下午4點多神情慌張走進派出所求助，表示下午到醫院回診拿藥，結束後搭計程車回家，到家後準備整理藥品時，卻發現健保卡及藥都不在包包裡，應該是留在計程車上忘了拿，但她是在路邊攔計程車，不記得車號也沒有車行的聯繫方式，只好請警方幫忙。
員警得知後先向老婦確認下車時間，再確認搭車的行經路線，隨後調閱相關路口監視器進行比對，順利查到老婦搭乘的計程車，與該車司機聯繫後，確認老婦的藥品及健保卡都在車上，便請司機將物品送到派出所，確認內容無誤後，成功將物品送回老婦的家中物歸原主，而老婦看見物品失而復得頻頻道謝，感謝警方幫忙。
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