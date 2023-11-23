女子欠員工薪遭通緝 醫院當看護北市警逮人歸案
61歲宋姓女子因經營健康管理顧問中心不善而積欠多名員工薪資遭提告，但因屢傳不到遭4處地檢署發布通緝。北市警方近日獲報宋女在醫院擔任看護工，循線埋伏並順利逮捕歸案。
台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，轄下蘭雅派出所日前接獲線報指出，有女通緝犯在醫院從事看護工作，躲避查緝。
經調查了解，被通緝的宋女數年前曾經營健康管理顧問中心，因經營不善且有糾紛，多名被欠薪的員工提告她涉傷害及詐欺等案，宋女自民國108年起屢傳不到，遭雙北、桃園及台中地檢署等4處發布通緝。
員警謝旻君、洪晨瑋及張簡如慧等人獲報後，隨即前往線報地點埋伏，發現宋女現身後便表明警職身分，將她逮捕歸案、送辦。
士林警分局呼籲，民眾若因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖。
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