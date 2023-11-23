老婦騎車自摔昏迷 智慧手表報案獲救

基隆市黃姓老婦人今天騎機車出門自摔後昏迷，消防局接到她的智慧手表求救訊息，派遣救護車將她送醫急救。記者邱瑞杰／攝影 基隆市黃姓老婦人今天騎機車出門，近午在中山二路自摔後昏迷。消防局接到她戴在手上的智慧手表「報案」，派遣人車前往裝置通報的經緯度查看途中，另接到民眾報案。消防人員抵達後，現場對話經由黃姓婦人的裝置傳到「119」，確認是同一起事故，隨即將昏迷的黃姓老婦人送醫急救。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11分34分接獲報案電話，傳出數位語音通報資訊，指持有人無法對智慧手表做出回應，並說出緊急位置的經緯度座標，「估計搜索半徑40公尺，此訊息會在5秒後重覆1次」。再次重複發送訊息時，估計搜索半徑縮減到7公尺。

勤指中心輸入座標位在中山二路85號，隨即派遣人車前往處理。車行途中，又有人打119報案，指中山二路85號附近發生車禍。

消防人員到達民眾報案的車禍現場後，詢問有沒有人戴智慧手表，想要確認是否與智慧手表通報救援是同一起事故，以免錯失救援對象。現場聲音馬上從黃姓老婦人的智慧手表傳回119，勤指中心確認待援對象是同一人，將黃姓老婦人送往衛生福利部基隆醫院急救。