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新北樹三區1天3起廚房炊事意外 人離火未熄肇禍

中央社／ 新北23日電

新北市消防局今天表示，樹林、三峽區1天內發生3起廚房炊事不慎案，其中2起是凌晨住戶睡夢中，據報前往救災時，食物早已焦黑差點釀災，籲請使用爐火要養成「人離火熄」習慣。

新北市消防局第5救災救護大隊指出，22日上午9時至今天上午8時止，在轄區樹林區、三峽區接連發生3起居家廚房炊事不慎案件。

消防局表示，其中1件是，民眾上午忘記有開小火燉煮豬腳就外出辦事，鄰居看見冒出白煙而報案；另2起發生時間分別在凌晨2時、凌晨4時，民眾睡覺卻忘記廚房在燉煮食物、滷雞腳，忘記關閉爐火而燒焦。

第5大隊長鍾世銘指出，3起意外幸好及時發現並未釀災，若不慎引發大火，民眾睡夢中判斷能力及行動力降低，恐警覺性低而不及避難危及生命。

廚房

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