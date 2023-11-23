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退休婦被詐團洗腦要惦惦賺錢 藉口匯款給親人連兒子都瞞

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名退休60歲王姓婦人，加入詐騙集團的投資群組後，日前到銀行要匯款468萬元到指定帳戶，婦人被歹徒洗腦，決定「惦惦賺錢」不讓人知道，她面對銀行、警方詢問，只說要匯款給國外親戚，警方求證婦人兒子，兒子確實知道媽媽要匯款給舅舅，但一聽到警方說舅舅住在國外，就一頭霧水「我家哪來住國外的舅舅？」細問後才知媽媽連他都瞞著。

台北市警方與銀行合作密切，多次宣導若有民眾提領或匯款大量金額，先請行員關懷提問，通知警方到場，目前已攔阻多起詐騙；據統計，大安區警銀合作，今年1到10月累積攔阻成功221件詐騙案，阻止金額2億5千1百多萬元。

這個月中，大安分局瑞安街派出所接獲兆豐銀行敦南分行報案，警員賀國勛獲報後到場了解；王姓婦人自稱要協助旅居國外的親戚辦理事務，匯款468餘萬元到對方指定帳戶，由於匯款金額過大，行員察覺有異，致電警方到場了解。

賀員到場後，先詢問王婦是否能查看她與親戚的聊天紀錄，釐清是否遭詐騙，但王婦不願意給警方看，不過警方已經瞄到王婦的手機對話群組掛名為投資群組，因此請婦人致電兒子，讓警方了解事發始末。

婦人兒子接獲警方電話，婦人還搶話問兒子，早上不是說要匯錢給舅舅，兒子說知道媽媽要匯款給舅舅，但不知要作何用途，警方再細問兒子知道這個國外舅舅的身分嗎？兒子滿頭問號「我家哪來的國外舅舅？」警方心中有數，與行員說服婦人，指出她打算匯款的帳戶為新開戶，有大筆金額進出異常。

婦人終於相信警方勸說，表示對方說服她投資賺錢，但要「惦惦地賺」，不要讓包括家人在內的人知道，因此她連兒子都瞞，兒子知道情況後相當傻眼，只能安慰媽媽趕快回家，並謝謝警方、銀行的協助。

台北市瑞安街派出所警員賀國勛，阻止婦人匯款400多萬元給詐團。記者廖炳棋/翻攝
台北市瑞安街派出所警員賀國勛，阻止婦人匯款400多萬元給詐團。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團

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