彰化四連霸郷代50分鐘沒心跳 消防醫護接力CPR挽一命

半個月前天氣乍冷，彰化縣田尾鄉74歲四連霸鄉民代表邱德城在田間昏倒，經送醫搶救和手術，不但把心跳停止50分鐘的他挽回性命，住院16天接受低溫療法，總算恢復意識並轉入一般病房。

邱德城的兒子告訴醫護，他爸爸發病前一晚胸悶和頭暈但不願就醫，發病當天再度胸悶和胸痛仍堅持「沒事，休息一下就好。」像往常一樣下田種植花木，未料不到10分鐘倒地已無呼吸心跳，他即立刻撥打119送醫。

衛福部彰化醫院急診醫師洪子文今天表示，田尾消防分隊送醫途中實施心肺復甦術（CPR），到院後彰化醫院醫護團隊接手CPR，邱姓患者心臟短暫亂跳又停止，使用自動體外去顫器（AED），終於讓患者在停止心跳50分鐘後恢復穩定心跳，改由心臟內科接手送進心導管室，邱姓病人的右冠狀動脈全阻塞，經打通狹窄血管並置放支架送加護病房。

加護病房主任林文培說，病患心跳停止50分鐘，腦部缺氧過久，病情很不樂觀而住進加護病房，醫護採低溫療法控制體溫攝氏32度至34度，先降低代謝速度以保護腦部功能，同時用心臟輔助器維持心肺功能，7天後復健科進行手腳復健，中醫師進行針灸，多管齊下16天後終於恢復意識轉入一般病房，目前意識清楚，但大腦語言區受損，需復健語言和四肢。