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彰化和美移工宿舍火警大逆轉！ 原是移工凶殺引發

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供
彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供
彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，造成4人輕重傷。警方查出，其實這不是單純火警，而是35歲的印尼籍移工尼克持刀行凶後，還用瓦斯噴燈噴對方，才引起火警，相關案情由警方調查中。

這棟發生火警的移工宿舍是四樓鋼筋水泥建築，五樓是加蓋，火警發生時，宿舍內共有33名移工正在休息，二樓一個房間突然起火，移工遭到驚嚇，紛紛逃出，有的衝到屋頂待援，共造成四人輕重傷，除涉行凶的尼克受輕傷外，其餘同寢室3人均受嚴重燒燙傷，都在加護病房救治。

由於火警現場留有血漬，並有瓦斯噴燈，還有一名不知名身分的傷者有刀傷，和美警方發現案情不單純，懷疑是凶殺案，經過調查發現是凶殺引發火警，而且指向尼克涉案，和美警方已將他留置，在醫院製作筆錄。

彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供
彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供
彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供
彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供

移工 宿舍

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