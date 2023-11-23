彰化和美移工宿舍火警大逆轉！ 原是移工凶殺引發

彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，共造成4人輕重傷，警方查出原是移工凶殺引發火警。圖／消防局提供 彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，造成4人輕重傷。警方查出，其實這不是單純火警，而是35歲的印尼籍移工尼克持刀行凶後，還用瓦斯噴燈噴對方，才引起火警，相關案情由警方調查中。

這棟發生火警的移工宿舍是四樓鋼筋水泥建築，五樓是加蓋，火警發生時，宿舍內共有33名移工正在休息，二樓一個房間突然起火，移工遭到驚嚇，紛紛逃出，有的衝到屋頂待援，共造成四人輕重傷，除涉行凶的尼克受輕傷外，其餘同寢室3人均受嚴重燒燙傷，都在加護病房救治。