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影／新北賓士車不滿被叭抄球棒 騎士回嗆秒掏辣椒水槍對峙
又見球棒隊！新北市1名騎士行經土城區中央路時，左前方1輛賓士車切至外側車道後就停在車道上，騎士按鳴喇叭引起駕駛不滿，雙方怒嗆三字經後駕駛竟持球棒下車朝騎士走來，騎士則掏出辣椒水槍互相對峙，最後在賓士駕駛家人勸阻下才未發生衝突。土城警方目前已積極聯繫雙方，朝恐嚇及社維法方向偵辦。
有民眾在《社會事新聞影音》上傳一段影片，畫面中男騎士昨天下午5時許騎車行經中央路二段時，左前方1輛白色賓士車切進外側車道，騎士減速欲禮讓對方時，賓士車竟直接停在車道上。騎士於是按了2聲喇叭後超越賓士車，不料賓士車駕駛竟怒嗆「叭啥小，X！」騎士聽聞後也不甘示弱回嗆「停啥小啦！X你娘！」隨後直行停在路旁準備買晚餐。
不料賓士車駕駛竟持球棒朝騎士走來，不斷怒罵「你在叭什麼？」男騎士則回嗆「你就欠叭啊！」隨後掏出辣椒水槍直指嚇阻對方，雙方就在路邊對峙。此時賓士車駕駛的家人上前勸架，雙方才未發生衝突。
轄區土城警方表示目前尚未接獲報案，將持續聯繫當事人了解狀況。經檢視影片內容，賓士車已涉及違規停車，可依道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款處300元以上、600元以下罰款。另駕駛揮舞球棒行為可能涉及恐嚇罪；騎士所持的辣椒水槍目前雖尚未列管，但恐涉社維法第65條1巷3款，若有擊發造成他人危害更會觸犯傷害罪。警方呼籲，民眾若遇行車糾紛時可報警處理，切勿意氣用事以免觸法，也提醒用路人請勿違規停車，以免影響其他用路人行車安全。
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