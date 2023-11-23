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女子吃大麻餅乾減肥不適送醫 中市警逮獲販賣者

中央社／ 台中23日電

餅乾示意圖。 圖／canva
餅乾示意圖。 圖／canva
台中市警察局第四分局日前接獲民眾報案指稱，女兒為減肥在家食用餅乾後不適倒地送醫，警方今天表示，餅乾經化驗含大麻成分，循線逮獲餅乾販賣者鄭姓女子，全案移送法辦。

四分局日前接獲民眾報案說女兒在家食用完餅乾後，突感身體不適倒地，亟需警消協助，員警趕赴現場除協助將陳姓女子送醫診治外，獲陳女母親同意將散落地上尚未吃完的6包巧克力餅乾送往化驗，經初驗呈二級毒品大麻陽性反應。

陳女出院後到案接受調查說明，因自己長期有減肥習慣，認為食用含有大麻成分的餅乾有減肥療效，結果沒瘦身成功還住進醫院，並主動交付就醫時身上攜帶大麻餅乾1包，並提供販賣鄭姓女子資訊。

四分局隨即組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並向台中地方法院聲請搜索票，前往鄭女家中執行搜索。

警方追查發現，鄭女因有烘培興趣，於是以「大麻膏」入菜的概念，在製作餅乾同時將大麻添加其中增加風味，並將這些製成的餅乾，以每包新台幣300元的價格透過通訊軟體販售。

為躲避查緝，警方指出，鄭女將大麻膏罐放置在枇杷膏盒中偽裝，但因顏色差距甚大，且開蓋撲鼻而來的大麻草味明顯和枇杷膏味道不合，當場被警方人贓俱獲，查扣含大麻餅乾共7片、大麻膏1罐、大麻煙斗、磅秤等工具，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大麻 餅乾 減肥

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