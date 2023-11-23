男子手提包遺落計程車 熱心警員協助迅速尋回

台南市警二分局博愛派出所警員吳京翰（右），協助胡姓男子（中）找回遺落計程車上的手提包。記者黃宣翰／翻攝 胡姓男子昨天晚搭乘計程車不慎遺落手提包，裡面有個人重要的隨身物品，他著急地到台南市警二分局博愛派出所求助。警員洪宇宏、吳京翰立即調閱監視錄影畫面，聯繫上杜姓計程車司機，馬上將手提包送到派出所，10分鐘尋回胡男的手提包。

據了解，28歲胡姓男子與友人，昨晚間8點趁西門路百貨公司周年慶期間一起去逛街購物後，搭乘計程車返回大同路住處下車後，發現自己的手提包遺落在計程車上。胡僅記得計程車大概特徵及行經路線，心裡十分著急，因為手提包裡面有個人非常重要的隨身物品。

警員洪宇宏、吳京翰獲報後，立即依據胡所描述的情形，調閱上下車點及沿途路口監視器畫面，過濾比對確認胡所搭乘的計程車清晰車牌的畫面，迅速聯絡上杜姓司機，詢問後確認手提包仍遺留於車內後座。

杜姓司機接獲警方通知後，立即將手提包送回博愛派出所，胡與其友人開心的到派出所領取，胡喜不自勝的從杜姓司機接回手提包，更開心的與警察合影留念。對員警能在短短10分鐘內即找回，失而復得，頻頻向員警道謝。

警方提醒民眾，搭乘計程車時可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻有大大的功效。