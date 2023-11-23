上班驚魂！搭小黃突擦撞路緣 她一看竟發現運將斷氣了

鄭姓女子今早搭乘計程車上班，途中卻發現司機林姓男子表情痛苦，貌似身體不適，行經中山區樂群一路時突靠邊停車，鄭女靠近查看發現林男無呼吸心跳，嚇得立刻報警處理，目前林男送醫急救中，警方也已介入調查。記者李隆揆／翻攝 鄭姓女子今早搭乘計程車上班，途中卻發現司機林姓男子表情痛苦，貌似身體不適，行經中山區樂群一路時突靠邊停車，鄭女靠近查看發現林男無呼吸心跳，嚇得立刻報警處理，目前林男送醫急救中，警方也已介入調查。

警方調查，員警今早近9時獲報，樂群一路發生交通事故，循線到場發現一輛計程車停靠路旁，司機64歲林男坐在駕駛座內，無呼吸心跳，救護人員立刻將其送往內湖三總醫院搶救，目前恢復心跳，持續救治中。

乘客35歲鄭女說，她一早從新北市三重區搭乘計程車，準備到台北市內湖區上班，途中就有發現林男表情痛苦，像是身體不適，不斷在「找藥吃」，車輛行經中山區樂群一路16號水門前，林男突然將車輛向右停靠，不慎擦撞路緣水泥，她上前查看，意外發現林男已無呼吸心跳，遂立刻報警處理。