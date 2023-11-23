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投顧老師邀開生技公司 8旬翁遇「情勒」1022萬差點飛了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園1名80歲曾姓老翁結識投顧老師陳姓男子邀請一同開生技公司，將積蓄1022萬拿去開公司，所幸及時被阻止。記者翁唯真／翻攝
桃園1名80歲曾姓老翁結識投顧老師陳姓男子邀請一同開生技公司，將積蓄1022萬拿去開公司，所幸及時被阻止。記者翁唯真／翻攝
桃園80歲曾姓老翁日前透過通訊軟體，結識投顧老師陳姓男子邀請一同開生技公司，協同妻子準備將積蓄1022萬拿去開公司，欲匯款時稱要購屋，所幸行員及員警緊急阻止，保住千萬身家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住中壢的曾翁，日前透過通訊軟體結識陳男，雙方相互細談投資細節後，邀請曾翁一同投資生技公司。

楊大廣說，由於曾翁子女長期都在國外工作，詐騙集團為取得被害人信任，還自認成為曾翁為乾爹，讓曾翁不慎陷入親情陷阱，不疑有他準備將自己積蓄投入致富。

昨曾翁偕同妻子就拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的1022萬全數投入，但在填寫匯款單時，因神情慌張，面對行員的關懷提問也隨意的敷衍應付，佯稱是購屋資金，讓承辦的行員察覺有異，通知警方到場協助。

員警獲報到場，見到曾翁要匯出如此龐大的金額，趕緊解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例，行員也解釋詐團為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求在銀行打烊前夕前往匯款 ，讓察覺遭詐後也無法止付，這時曾翁才了解遇到詐騙，也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。

詐騙集團 生技 存摺

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