運將載客突昏迷撞路緣 乘客報案助送醫搶救

64歲林姓計程車司機今天上午載客途中突然擦撞路緣，車輛隨後滑行停止。（示意圖／ingimage） 64歲林姓計程車司機今天上午載客途中突然擦撞路緣，車輛隨後滑行停止。鄭姓女乘客發現林男疑似昏厥，北市警消獲報到場檢視已無呼吸心跳，立即急救並送醫搶救中。

台北市警察局中山分局今天上午8時51分接獲110轉報，指轄內樂群一路、16號水門前發生計程車交通事故，立即派員前往處理。

經調查了解，車上乘客鄭女稱從新北市三重區一帶搭車要到台北市內湖區，但計程車行經至樂群一路附近就擦撞路緣，隨後滑行至16號水門周邊才停止，她驚覺有異上前查看運將，才發現他疑似昏厥，趕忙報案求助。

警消趕赴現場，只見計程車停放路旁，經救護人員現場檢視發現64歲林男已無呼吸心跳，現場立即實施急救處置，隨後協助將林男送至三軍總醫院急救中。