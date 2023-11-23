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桃園8旬翁要匯560萬給標會…警驚見帳戶已通報詐騙35次 急忙阻止

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名高齡86歲馮姓老翁昨到銀行要匯款新台幣560萬元，行員發覺神情有異報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名高齡86歲馮姓老翁昨到銀行要匯款新台幣560萬元，行員發覺神情有異報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名高齡86歲馮姓榮民伯伯昨中午到銀行要匯款新台幣560萬元，行員發覺神情有異報警。經了解，馮伯伯由乾女兒帶到銀行匯款投資，乾女兒稱自己在合法的標會平台工作，要幫忙馮伯伯投資，但不知為何標會提供的帳號有問題，最後馮伯伯經勸阻打消匯款念頭。

八德警分局員警昨中午12點多接獲銀行通報，趕往現場處理關懷，發現馮伯伯夫妻由乾女兒及同事帶到銀行要匯款，詢問匯款用途，乾女兒稱是從事合法投資公司的標會平台「中華資金交易所」，平台標會手法為「標半加一，複利滾存」，是網路互助會方式，但是經員警一查匯款帳號已通報詐騙達35次。

馮伯伯夫妻都很信任乾女兒，因為是20幾年部屬的女兒，而乾女兒一直說公司是合法經營，政府有立案，網路都查的到，也不知道為何會給這個帳號，而馮伯伯得知眼前的帳號已被通報，夫妻倆當場取消投資念頭。

八德警分局為防範金融詐騙，至銀行加強行員關懷提問技巧，希望能幫助民眾，守住荷包；再次提醒切記五不妙計，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，民眾萬一遇到可撥打165或110查證，以免受騙上當。

馮伯伯夫妻由乾女兒帶到銀行匯款投資，乾女兒稱自己在合法的標會平台工作，不知為何標會提供的帳號有問題。記者周嘉茹／翻攝
馮伯伯夫妻由乾女兒帶到銀行匯款投資，乾女兒稱自己在合法的標會平台工作，不知為何標會提供的帳號有問題。記者周嘉茹／翻攝

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