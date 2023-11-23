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影／國民黨最美發言人立委參選布條遭竊 小偷落網竟因這動機

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，20日懸掛在小港區鳳西街路旁的選舉競選布條遭竊報案，警方過濾監視器，發現騎單車70歲林姓老翁涉案，1小時後緝捕到案；林聲稱偷布條為了遮蓋草地，防雜草叢生，警詢後遭函送法辦。

國民黨李明璇參選高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委選舉，助理發現懸掛於小港區鳳西街路旁的選舉競選布條不翼而飛，報警指布條價值約3400元，由於正值選舉敏感時刻，警方不敢大意，過濾路口監視器追查。

警方發現當時一名騎單車的老翁經過，直接拆下李明璇選舉布條後，放在單車上離開現場，警方調閱沿線監視畫面，查出是70歲的林姓老翁涉案，1小時後前往林家逮人。

林聲稱，偷布條是為了遮蓋草地，防止雜草叢生，警方在林的住處起出布條贓物，警詢後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉。圖／取自李明璇臉書
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉。圖／取自李明璇臉書
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉。圖／取自李明璇臉書
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉。圖／取自李明璇臉書
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，竟選布條遭竊，警方查獲林姓老翁，起出布條。記者石秀華／翻攝
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，竟選布條遭竊，警方查獲林姓老翁，起出布條。記者石秀華／翻攝
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，竟選布條遭竊，警方查獲林姓老翁，起出布條。記者石秀華／翻攝
有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，竟選布條遭竊，警方查獲林姓老翁，起出布條。記者石秀華／翻攝

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