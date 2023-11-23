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疑未保持安全距離！國1北向岡山段貨車急煞彈飛 撞2車釀4傷
國道一號北向岡山段345.3公里處今天上午7時35分許發生3輛車擦撞事故，警指出，當時疑因原先行駛在內線車道的小貨車駕駛48歲吳姓男子緊急煞車，車輛高速擦撞內側護欄，瞬間彈往外側路肩，接連又與兩輛來車發生擦撞，這起意外造成4人輕傷，目前皆在岡山醫院診治。
警方表示，小貨車駕駛吳男行經國道一號北向345.3公里處，於內線車道時，疑因未與前車保持安全距離，以至於，吳高速緊急煞車，車輛擦撞內側護欄，因撞擊力道大，貨車瞬間彈往外側路肩，途中接連與行駛中、外線車道2車發生擦撞事故。
當時，行駛中線車道的42歲陳姓女駕駛（70年次）以及行駛外線車道30歲劉姓男駕駛，來不及閃避吳男彈飛而來的貨車，發生3車擦撞事故；陳、劉二人雖皆無外傷，但仍感到身體不適，而吳男車上2乘客皆有肢體擦挫傷，4人被送往岡山秀傳醫院救治。
3輛事故車於1小時排除，全線恢復通車，警方表示，3名當事人駕駛均無飲酒情形，全案由岡山分隊依規定處理。
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