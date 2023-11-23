影／高雄女大生網交酒店少爺 拒買點數接黑道恐嚇被嚇哭

高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助，警方暖心安慰。記者石秀華／翻攝 高雄19歲黃姓女大生網路交友，情竇初開，相約超商碰面，男方不見人影，傳訊自稱是酒店少爺，外出須繳保證金3000元，遊說黃買點數相抵，黃拒絕竟收黑幫恐嚇訊息，嚇得蹲在超商哭泣，暖警安撫她是詐騙手法，封鎖即可，不用擔心，才讓哭得梨花帶淚的她鬆了一口氣。

三民二警分局鼎山派出所警員林亙昱、警員林堉驂，前天深夜11時許擔服巡邏勤務，接獲位於正忠路一家超商店員報案，稱有女子遭人威脅購買點數，疑似遭詐騙，請求警方協助。

警方走進超商，只見大一女生黃姓女子（19歲）蹲坐在超商櫃台旁不斷啜泣，店員在旁拍肩安撫，警方詢問原因，黃女邊哭邊說，在交友網友站認識一個男生，因聊天甚歡，雙方相約超商見面，對方未出現，後自稱是酒店少爺，外出要交3000元保證金，要求她可匯遊戲點數相抵。

黃說，她拒絕匯點數，不料竟收到竹聯幫成員傳訊息威脅，如不按照指示將會找黃女及家人麻煩，並稱有黑道成員在附近監視，她嚇哭躲進超商向店員求助。

警方見黃哭成淚人兒，出言安撫「你不用擔心，這個人就是用這方式騙你錢而已，不用擔心他會來找你，你平復一下心情，我和你掛保證，他騙不到你，就會換下一個人，詐騙集團就是用這恐懼心理，我們已經處理很多次，不用擔心，黑幫、黑道都不用理他，封鎖他就可以了」。