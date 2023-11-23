快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

影／高雄女大生網交酒店少爺 拒買點數接黑道恐嚇被嚇哭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助，警方暖心安慰。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助，警方暖心安慰。記者石秀華／翻攝
高雄19歲黃姓女大生網路交友，情竇初開，相約超商碰面，男方不見人影，傳訊自稱是酒店少爺，外出須繳保證金3000元，遊說黃買點數相抵，黃拒絕竟收黑幫恐嚇訊息，嚇得蹲在超商哭泣，暖警安撫她是詐騙手法，封鎖即可，不用擔心，才讓哭得梨花帶淚的她鬆了一口氣。

三民二警分局鼎山派出所警員林亙昱、警員林堉驂，前天深夜11時許擔服巡邏勤務，接獲位於正忠路一家超商店員報案，稱有女子遭人威脅購買點數，疑似遭詐騙，請求警方協助。

警方走進超商，只見大一女生黃姓女子（19歲）蹲坐在超商櫃台旁不斷啜泣，店員在旁拍肩安撫，警方詢問原因，黃女邊哭邊說，在交友網友站認識一個男生，因聊天甚歡，雙方相約超商見面，對方未出現，後自稱是酒店少爺，外出要交3000元保證金，要求她可匯遊戲點數相抵。

黃說，她拒絕匯點數，不料竟收到竹聯幫成員傳訊息威脅，如不按照指示將會找黃女及家人麻煩，並稱有黑道成員在附近監視，她嚇哭躲進超商向店員求助。

警方見黃哭成淚人兒，出言安撫「你不用擔心，這個人就是用這方式騙你錢而已，不用擔心他會來找你，你平復一下心情，我和你掛保證，他騙不到你，就會換下一個人，詐騙集團就是用這恐懼心理，我們已經處理很多次，不用擔心，黑幫、黑道都不用理他，封鎖他就可以了」。

黃女聽到警方一番話，情緒逐漸平復，所幸未遭到詐騙，感謝店員的熱心和警方的幫忙，順利返家。

高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃拒絕，卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃拒絕，卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助，警方暖心安慰。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女大生網交酒店少爺相約超商碰面，對方稱外出得交3000元保證金，可匯遊戲點數相抵，黃卻接黑道恐嚇訊息，嚇得躲進超商哭泣求助，警方暖心安慰。記者石秀華／翻攝

超商 詐騙集團 酒店

延伸閱讀

高雄傳將開第3家好市多 網友希望前進鳳山

台灣首家好市多將搬家 業者擬高雄新設第3家店

文山高中與高雄萬豪酒店產學合作 提高就業升學選擇性

吳欣岱粉專指館長黑道 陳之漢求償10萬元敗訴

相關新聞

影／國民黨最美發言人立委參選布條遭竊 小偷落網竟因這動機

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，20日懸掛在小港區鳳西街路旁的選舉競選布條遭竊報案，警方...

影／趁社區停電…保全持鑰匙開門偷住戶千萬現金 藏4天遭逮

陳姓保全員這個月18日凌晨趁著社區某住戶外出、停電之際，拿著住戶家鑰匙進入偷走住戶家1千萬元現金。失竊戶發現報警追查，陳...

才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀

彰化縣今天凌晨不平靜，先是和美鎮一棟移工宿舍火警4人輕重傷外，昨天才舉行45周年祈安吉慶叩答恩光大典的鹿港鎮崙尾福崙宮，...

疑未保持安全距離！國1北向岡山段貨車急煞彈飛 撞2車釀4傷

國道一號北向岡山段345.3公里處今天上午7時35分許發生3輛車擦撞事故，警指出，當時疑因原先行駛在內線車道的小貨車駕駛...

影／高雄女大生網交酒店少爺 拒買點數接黑道恐嚇被嚇哭

高雄19歲黃姓女大生網路交友，情竇初開，相約超商碰面，男方不見人影，傳訊自稱是酒店少爺，外出須繳保證金3000元，遊說黃...

行動不便男子疑煮食引發火災 受困屋內全身35%燒傷送醫

基隆市七堵區東新街1戶民宅今天上午發生火警，消防人員到場控制火勢後，進屋救出受困的林姓男子送醫，全身約35%燒傷。起火原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。