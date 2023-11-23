快訊

有在控制飲食及運動 為什麼膽固醇仍降不下來？中醫師建議重新檢視飲食選擇 推薦3食物

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五股貨櫃車內傳筒子吆喝聲 警逮5司機聚賭扣13萬賭資

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區一間貨運公司這個月12日傍晚被人檢舉有人聚賭，蘆洲警方獲報派員前往查看，當場在一輛貨櫃車內查獲5名貨車司機聚賭，連同查扣賭資、賭具一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送5人法辦。

據了解，洪男（57歲）、洪男（58歲）、陳男（60歲）、高男（52歲）、邱男（67歲）等5人，是新北市五股區中興路三段一間貨運公司貨櫃車司機。這個月12日傍晚近6時許，5人趁著下班相約在公司一輛貨櫃車內，大玩天九牌聚賭。

當天貨櫃車內筒子、吆喝聲不斷，被人檢舉聚賭。蘆洲警方獲報派員趕抵現場查看，果見5人正拿著天九牌筒子聚賭，當場查扣賭具、賭資13萬1500元一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將5人移送法辦。

蘆洲警分局呼籲， 2024正副總統及立法委員大選在即，為阻止賭博帶來的非法利益引發社會動盪，新北市政府警察局特別規劃選前掃黑掃毒專案，為求淨化選前治安，本分局全力偵辦選舉賭盤案件，掃蕩賭博，以維護公平公開之公正選舉。分局會持續執行｢清源專案3.0｣，若有不法行為將依法嚴辦，遏止歪風。

蘆洲警方在五股區一間貨運公司查獲聚賭，帶回5人法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區一間貨運公司查獲聚賭，帶回5人法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區一間貨運公司查獲聚賭，帶回5人法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區一間貨運公司查獲聚賭，帶回5人法辦。記者曾伯愷／翻攝

賭博

延伸閱讀

查獲地下賭盤！赫見總統大選、藍白合不合賠率 不排除境外勢力介入

蘆洲傳奇小廟九芎公旁 轎車被砸窗扔進鞭炮炸出白煙

SBL假球簽賭／柯旻豪疑當白手套 從頭到尾不認罪辯：沒賭博

北市阿伯社子公園玩13支 警方抓聚賭3現行犯

相關新聞

影／國民黨最美發言人立委參選布條遭竊 小偷落網竟因這動機

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，20日懸掛在小港區鳳西街路旁的選舉競選布條遭竊報案，警方...

影／趁社區停電…保全持鑰匙開門偷住戶千萬現金 藏4天遭逮

陳姓保全員這個月18日凌晨趁著社區某住戶外出、停電之際，拿著住戶家鑰匙進入偷走住戶家1千萬元現金。失竊戶發現報警追查，陳...

才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀

彰化縣今天凌晨不平靜，先是和美鎮一棟移工宿舍火警4人輕重傷外，昨天才舉行45周年祈安吉慶叩答恩光大典的鹿港鎮崙尾福崙宮，...

疑未保持安全距離！國1北向岡山段貨車急煞彈飛 撞2車釀4傷

國道一號北向岡山段345.3公里處今天上午7時35分許發生3輛車擦撞事故，警指出，當時疑因原先行駛在內線車道的小貨車駕駛...

影／高雄女大生網交酒店少爺 拒買點數接黑道恐嚇被嚇哭

高雄19歲黃姓女大生網路交友，情竇初開，相約超商碰面，男方不見人影，傳訊自稱是酒店少爺，外出須繳保證金3000元，遊說黃...

行動不便男子疑煮食引發火災 受困屋內全身35%燒傷送醫

基隆市七堵區東新街1戶民宅今天上午發生火警，消防人員到場控制火勢後，進屋救出受困的林姓男子送醫，全身約35%燒傷。起火原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。