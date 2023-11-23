影／五股貨櫃車內傳筒子吆喝聲 警逮5司機聚賭扣13萬賭資

新北市五股區一間貨運公司這個月12日傍晚被人檢舉有人聚賭，蘆洲警方獲報派員前往查看，當場在一輛貨櫃車內查獲5名貨車司機聚賭，連同查扣賭資、賭具一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送5人法辦。

據了解，洪男（57歲）、洪男（58歲）、陳男（60歲）、高男（52歲）、邱男（67歲）等5人，是新北市五股區中興路三段一間貨運公司貨櫃車司機。這個月12日傍晚近6時許，5人趁著下班相約在公司一輛貨櫃車內，大玩天九牌聚賭。

當天貨櫃車內筒子、吆喝聲不斷，被人檢舉聚賭。蘆洲警方獲報派員趕抵現場查看，果見5人正拿著天九牌筒子聚賭，當場查扣賭具、賭資13萬1500元一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將5人移送法辦。