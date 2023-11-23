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影／台中菜籃族報閨密好康一起被詐2100萬 警埋伏超商抓2車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓婦人資力頗豐，今年10月間被歹徒假造「啟宸」投資APP所騙，陸續砸入1950萬元，還找張姓閨密一起投資，兩人被歹徒騙走2100萬元，因歹徒未出金而察覺上當，警方在16日以70萬元玩具鈔約出交易後，在超商逮捕兩名車手，檢方聲押獲准，全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，擴大追查其他共犯。

經查，施姓婦人（55歲）已經退休，頗具資力，在今年間透過臉書看到投資廣告，加入群組後，聽信對方指令，下載歹徒設計的假投資平台APP「啟宸」，施婦投入小額資金後，透過APP發現獲利頗豐，還有順利出金，因此陸續以匯款、面交方式，砸入1950萬元。

施婦認「好康逗相報」，也邀約張姓閨密（53歲）加入，張婦也砸入150萬元，不過二人後來想出金時，對方卻推拖，要求二人得先繳納佣金、稅費，二人驚覺恐遭詐騙，10日向第二警分局報案。

歹徒後來又以「股票名師分成抽佣金」為由，再向兩婦詐騙，警方將計就計，在16日時約出歹徒交易，警方準備70萬元的玩具鈔因應，歹徒在交易前擔心有警方埋伏，還變更地點，但警方都已提前部署，順利查獲葉姓（21歲）、黃姓車手（20歲）。

全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方聲押二人獲准，後續追查其他同案共犯。

台中市施姓、張姓婦人被假投資詐騙2100萬元，警方16日約出交易，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓、張姓婦人被假投資詐騙2100萬元，警方16日約出交易，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓、張姓婦人被假投資詐騙2100萬元，警方16日約出交易，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓、張姓婦人被假投資詐騙2100萬元，警方16日約出交易，逮捕兩名車手。記者陳宏睿／翻攝

車手 詐騙 詐欺

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