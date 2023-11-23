有洋蔥！6旬失智母挨餓 見兒問「吃飯了嗎」讓他眼眶紅

挨餓迷途的劉姓婦人(左)不顧手上米粉還沒吃半口，竟將米粉湊到兒子面前關心問，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，陳男(右)見老母平安無事，瞬間眼紅感動，低頭講不出話。圖／讀者提供 台中市65歲失智劉姓婦人迷途，警方詢問婦人姓名、住址均笑而不答，餓到全身發抖，警方提供熱騰騰米粉讓她果腹；婦人陳姓兒子趕到派出所，母子碰面，婦人手上熱米粉都還沒吃，竟將米粉遞到兒面前，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」心急如焚的陳男見到老母平安，竟不顧自己挨餓關心他，瞬間眼紅感動，低頭說不出話，一旁員警也動容。

65歲劉姓婦人日前獨自在梧棲區台灣大道八段行走，熱心民眾發現先將婦人安頓路旁，協助報警。

台中市清水警分局安寧派出所員警陳建穎、吳心雅到場，但無論怎麼跟老婦人聊天，詢問名字、電話、地址等資料，婦人都笑而不答，身上沒有證件，只有一包七七乳加巧克力。

警方開巡邏車載劉婦尋找回家的路，但婦人無法指出正確路徑，半小時後，只好先帶婦人回到所內。婦人全身發抖說，自己在外面走很久，沒喝水也沒東西吃；警方立即端來一份熱騰騰米粉，讓老人家果腹。

婦人迷途多時，兒子著急在住家附近尋找母親，聽到派出所尋獲1位迷途老人，立即趕到安寧派出所相認。

婦人看到兒子，不顧手上米粉還沒吃半口，竟將米粉湊到兒子面前，開口第一句話關心兒子，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，陳男見到老母平安無事，尋親4小時的心情宛如洗三溫暖，瞬間眼紅感動，低頭講不出話。

陳男坦言，這是母親第一次走失，中午11點多，當他發現罹患失智症的母親不見，他心急在住家附近尋找，情緒相當煎熬、心臟噗通噗通跳，「我感覺心臟好像快停掉」，感謝熱心路人和警方將母親平安帶回。

安寧所所長林承亞呼籲，家中有年邁或失智長者，應避免獨自外出，家屬可申請「愛心手鍊」，手鍊上會有長者個人資料；易走失民眾可到轄區警分局偵查隊捺印指紋建檔服務，讓走失者早日返家。