快訊

有在控制飲食及運動 為什麼膽固醇仍降不下來？中醫師建議重新檢視飲食選擇 推薦3食物

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有洋蔥！6旬失智母挨餓 見兒問「吃飯了嗎」讓他眼眶紅

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

挨餓迷途的劉姓婦人(左)不顧手上米粉還沒吃半口，竟將米粉湊到兒子面前關心問，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，陳男(右)見老母平安無事，瞬間眼紅感動，低頭講不出話。圖／讀者提供
挨餓迷途的劉姓婦人(左)不顧手上米粉還沒吃半口，竟將米粉湊到兒子面前關心問，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，陳男(右)見老母平安無事，瞬間眼紅感動，低頭講不出話。圖／讀者提供
台中市65歲失智劉姓婦人迷途，警方詢問婦人姓名、住址均笑而不答，餓到全身發抖，警方提供熱騰騰米粉讓她果腹；婦人陳姓兒子趕到派出所，母子碰面，婦人手上熱米粉都還沒吃，竟將米粉遞到兒面前，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」心急如焚的陳男見到老母平安，竟不顧自己挨餓關心他，瞬間眼紅感動，低頭說不出話，一旁員警也動容。

65歲劉姓婦人日前獨自在梧棲區台灣大道八段行走，熱心民眾發現先將婦人安頓路旁，協助報警。

台中市清水警分局安寧派出所員警陳建穎、吳心雅到場，但無論怎麼跟老婦人聊天，詢問名字、電話、地址等資料，婦人都笑而不答，身上沒有證件，只有一包七七乳加巧克力。

警方開巡邏車載劉婦尋找回家的路，但婦人無法指出正確路徑，半小時後，只好先帶婦人回到所內。婦人全身發抖說，自己在外面走很久，沒喝水也沒東西吃；警方立即端來一份熱騰騰米粉，讓老人家果腹。

婦人迷途多時，兒子著急在住家附近尋找母親，聽到派出所尋獲1位迷途老人，立即趕到安寧派出所相認。

婦人看到兒子，不顧手上米粉還沒吃半口，竟將米粉湊到兒子面前，開口第一句話關心兒子，「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」，陳男見到老母平安無事，尋親4小時的心情宛如洗三溫暖，瞬間眼紅感動，低頭講不出話。

陳男坦言，這是母親第一次走失，中午11點多，當他發現罹患失智症的母親不見，他心急在住家附近尋找，情緒相當煎熬、心臟噗通噗通跳，「我感覺心臟好像快停掉」，感謝熱心路人和警方將母親平安帶回。

安寧所所長林承亞呼籲，家中有年邁或失智長者，應避免獨自外出，家屬可申請「愛心手鍊」，手鍊上會有長者個人資料；易走失民眾可到轄區警分局偵查隊捺印指紋建檔服務，讓走失者早日返家。

失智症 台中市

延伸閱讀

長輩性情大變原來退化性失智 健康生活延緩症狀

美前總統卡特96歲夫人失智 進入居家安寧療護

對抗失智 國衛院研究：閱讀學習提升認知儲備

貓咪亂尿尿不是行為偏差！專家揭「可能生病了」的4狀況：失智也會失禁

相關新聞

影／國民黨最美發言人立委參選布條遭竊 小偷落網竟因這動機

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，參選高雄市第八選區立委選舉，20日懸掛在小港區鳳西街路旁的選舉競選布條遭竊報案，警方...

影／趁社區停電…保全持鑰匙開門偷住戶千萬現金 藏4天遭逮

陳姓保全員這個月18日凌晨趁著社區某住戶外出、停電之際，拿著住戶家鑰匙進入偷走住戶家1千萬元現金。失竊戶發現報警追查，陳...

才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀

彰化縣今天凌晨不平靜，先是和美鎮一棟移工宿舍火警4人輕重傷外，昨天才舉行45周年祈安吉慶叩答恩光大典的鹿港鎮崙尾福崙宮，...

疑未保持安全距離！國1北向岡山段貨車急煞彈飛 撞2車釀4傷

國道一號北向岡山段345.3公里處今天上午7時35分許發生3輛車擦撞事故，警指出，當時疑因原先行駛在內線車道的小貨車駕駛...

影／高雄女大生網交酒店少爺 拒買點數接黑道恐嚇被嚇哭

高雄19歲黃姓女大生網路交友，情竇初開，相約超商碰面，男方不見人影，傳訊自稱是酒店少爺，外出須繳保證金3000元，遊說黃...

行動不便男子疑煮食引發火災 受困屋內全身35%燒傷送醫

基隆市七堵區東新街1戶民宅今天上午發生火警，消防人員到場控制火勢後，進屋救出受困的林姓男子送醫，全身約35%燒傷。起火原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。