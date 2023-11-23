影／趁社區停電…保全持鑰匙開門偷住戶千萬現金 藏4天遭逮

陳姓保全員這個月18日凌晨趁著社區某住戶外出、停電之際，拿著住戶家鑰匙進入偷走住戶家1千萬元現金。失竊戶發現報警追查，陳姓保全員涉嫌重大。昨天晚上警方持拘、搜票逮人，當場在陳男住處查扣千萬贓款，一併帶回偵辦，警詢後依重竊盜罪嫌送辦。

新北市三重區一名陳姓保全員，這個月18日凌晨偷走住戶千萬現金，昨天被警方循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，陳姓男子（49歲）在新北市三重區中正北路某集合式住宅擔任社區保全工作。陳男見被害人邱男只與母同住，不時又見邱提著大筆現金進出住處，遂生歹念。日前陳男疑似利用邱男到警衛室領包裹之際，趁隙偷走失竊戶鑰匙，等待時機動手。

這個月中旬陳男得知邱男母親出國，18日凌晨趁著邱男外出，社區又剛好停電、監視器應失效之際，當值夜班的邱男認為機不可失，趕緊拿著偷來的鑰匙悄悄進入邱男家中，將1千萬元現金偷走，再裝作若無其事繼續上班。

當天約莫1個多小時，被害邱男返家發現千萬現金不翼而飛，連忙報案向警指稱「他投資彼特幣所賺的千萬現金被偷了」。三重警方獲報派員趕抵，社區已恢復供電，警方調閱監視器畫面，失竊瞬間剛好停電沒有錄下關鍵畫面。

警方追查數日，發現事發當天陳姓保全員形跡鬼祟，又無法清楚交代，他值班當天凌晨0時至1時30分停電期間人在哪裡？警方擴大調閱社區裡裡外外不同時段、不同角度監視器畫面交叉比對、過濾資訊，陳男涉嫌重大，於昨天晚上7時許，警方持拘、搜票到陳男住處逮人，當場搜扣千萬贓款一併帶回偵辦。