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才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀
彰化縣今天凌晨不平靜，先是和美鎮一棟移工宿舍火警4人輕重傷外，昨天才舉行45周年祈安吉慶叩答恩光大典的鹿港鎮崙尾福崙宮，也幾乎同一時間發生火警，造成一樓正殿神像全數燒毀，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。
鹿港鎮山崙里福崙宮興建於1978年，昨天盛大慶祝45周年，舉辦祈安吉慶叩答恩光大典，為2樓聖母殿整修工程進行募款。起火時，廟埕帳蓬都還沒拆除，一樓大殿神明全遭燒毀，令信眾十分痛心，所幸火勢及時撲滅，2樓並未受到影響。
彰化縣消防局是在今天凌晨零時13分接獲報案，出動各式消防車輛13輛、救護車1輛、消防人員28人前往，零時23分到達現場，零時31分火勢撲滅，起火點疑為一樓正殿。
鹿港福崙宮火警報案前7分鐘，彰化縣消防局才接獲和美鎮彰和路一棟移工宿舍火警，讓消防人員忙得不可開交，這棟移工宿舍火警共疏散33人，其中4人輕重傷。
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