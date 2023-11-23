彰化和美移工宿舍深夜惡火 33人驚慌逃難有4人輕重傷

彰化和美鎮彰和路2段一棟移工宿舍，今天凌晨發生火警，當時33名移工緊急逃難，消防局動用大批人、車趕往搶救，雖然只燒毀二樓一間房間，仍造成4人受傷送醫，其中一名燒燙傷較嚴重，起火原因由消防局調查中。

這棟是一家公司用來做為移工宿舍的四樓鋼筋水泥建築，五樓是加蓋，火警發生時，宿舍內共有33名移工正在休息，忽然二樓的一個房間起火，移工遭到驚嚇，紛紛逃出，有的衝到屋頂待援。

彰化縣消防局在今天零時9分接獲報案，立即出動各式消防車輛14輛、救護車5輛、消防人員46人前往搶救，零時16分到達現場，經動用雲梯車將在屋頂待援的移工救下來，不過，仍有4人受到燒燙傷、嗆傷，其中1人燒燙傷較為嚴重，火勢在零時51分撲滅。

消防局清理火場，發現主要是二樓一間房間燒得比較嚴重，面積約10平方公尺，起火原因仍待調查。