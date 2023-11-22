一氧化碳中毒還是吸毒？林口情侶檔家中昏倒送醫 原因待查

張姓女子與許姓男友今天晚上在新北市林口租處昏倒，新北消防獲報趕抵一度以為是熱水器燃燒不完全一氧化碳中毒所致，經消防員測量一氧化化碳濃度並未超標，兩人送醫後沒有生命危險。由於許男抽血檢驗疑有毒品反應、張女沒有，至於兩人昏倒原因為何？尚待後續調查釐清。

據了解，張姓女子（25歲）與許姓男友（27歲）今天晚上在新北市林口區文化二路一段68巷租處閣樓臥房昏倒。約莫晚上7時40分左右張女哥哥上樓叫兩人吃晚餐，怎料敲門都沒人應答，打開房門一看，赫見兩人倒臥在閣樓地板上，趕緊打電話通報119派人前來協處。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，現場門窗緊閉，一度誤以為是熱水器燃燒不完全一氧化碳中毒所致，消防員使用儀器測量發現，現場一氧化碳濃度僅76PPM並未超標。旋即協助兩人送醫急救，所幸已恢復意識沒有生命危險。

由於許男曾有毒品前科，經醫院抽血檢驗有毒品反應、張女則無，目前暫時排除是一氧化碳中毒所致，至於兩人確切昏倒原因，仍待後續調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，熱水器燃燒不完全恐產生一氧化碳中毒，建議熱水器應安裝於戶外安全區域，若有感到頭暈想要嘔吐，應盡速開窗通報，更嚴重時應撥打１１９尋求協助，以免發生憾事。 新北市林口區今天晚上一對情侶昏倒租處地板，兩人送醫後沒有生命危險，原因待查。記者曾伯愷／翻攝

【中央社新北22日電】

新北市林口區今晚7時許發生一起疑似一氧化碳中毒事件，張姓男子敲門在得不到妹妹回應下，破門才發現妹妹和男友倒臥在地板上昏迷，趕緊報警將2人送醫急救。

新北消防局今天晚間7時44分接獲通報，林口區文化二路一段一處民宅有疑似一氧化碳中毒案，經派員前往發現，27歲張男敲25歲妹妹的房門發現沒有回應，破門驚見妹妹與30歲許姓男友昏迷倒臥房間地板。

消防人員現場勘查，發現房間內熱水器疑似燃燒不完全，造成一氧化碳無法排除，且無良好透風狀況下，導致房內一氧化碳濃度升高，目前兩人已送至林口長庚醫院急救。