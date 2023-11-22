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手機聲響不停…停車場管理員循聲 驚見7旬翁墜地死亡
基隆市紀姓老翁今晚疑從成功立體停車場12樓，墜落車道出口旁空地，當場死亡。警方獲報派員到場，封鎖現場採證，釐清老翁墜樓過程，並將報請檢察官調查，釐清死因。
成功立體停車場的林姓女管理員今晚7點左右，到進出停車場車道整理反光錐時，聽到有手機鈴聲一直在響，循聲發現有人躺在車道旁空地，並有血跡，嚇得報案。警、消接獲報趕往救護，發現人已死亡，未送醫。
警方封鎖命案現場採證，調閱停車場監視器畫面，看到住在停車場附近的72歲紀姓老翁，獨自走路到停車場，搭乘電梯上樓後，從12樓墜落地面死亡。據了解，紀男2個月前曾在住家的9樓陽台徘徊，被妻子發現後報警勸阻。
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